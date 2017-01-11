Türkiye’de büyüme için yeni satın alma olabilir

Ocak 11, 2017 0 Yorum 20 Okunma
Türkiye’de büyüme için yeni satın alma olabilir

Son dönemde Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar azalıyor ama ülkemize olan yabancıların güveni devam ediyor.

Türkiye’de 53’üncü yılını geride bırakan Alman devi Henkel, Blendax’ı satın aldıktan sonra Dilovası’nda inşa ettiği son teknoloji fabrikasıyla büyüme düğmesine bastı.

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar, “Türkiye’de yatırıma devam ediyoruz. Yeni satın almalar olabilir” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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