Türkiye’de büyüme için yeni satın alma olabilir
Son dönemde Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar azalıyor ama ülkemize olan yabancıların güveni devam ediyor.
Türkiye’de 53’üncü yılını geride bırakan Alman devi Henkel, Blendax’ı satın aldıktan sonra Dilovası’nda inşa ettiği son teknoloji fabrikasıyla büyüme düğmesine bastı.
Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar, “Türkiye’de yatırıma devam ediyoruz. Yeni satın almalar olabilir” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber AR-GE'ye 120 milyon dolar harcadı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?