Türkiye’deki KOBİ’leri dünyaya açacağız

Eylül 23, 2018 0 Yorum 2154 Okunma
Türkiye’deki KOBİ’leri dünyaya açacağız

Alibaba.com, KOBİ’lerin ihracatta ihtiyaç duyduğu finans, lojistik, denetleme ve gümrükleme hizmetlerini verecek bir uygulamayı devreye alacak.

Alibaba.com Türkiye Müdürü Cüneyt Erpolat, “Türkiye’deki KOBİ’leri uluslararası arenaya açacağız” diyor.

Alibaba.com’un KOBİ’lere e-ihracat desteklerini ve gelecek planlarını Alibaba.com Türkiye Müdürü Cüneyt Erpolat’a sorduk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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