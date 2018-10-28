Türkiye’yi polyesterde bölge üssü yapacağız

Ekim 28, 2018 0 Yorum 184 Okunma
Türkiye’yi polyesterde bölge üssü yapacağız

Sasa’da 1 milyar dolarlık yatırımı devreye almaya hazırlanan Erdemoğlu Holding, 7,5 milyar dolarlık yeni yatırımı için yer arıyor.

Yumurtalık ve Dörtyol’da arazi bakan Erdemoğlu Holding’in başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu yatırımın rafineriye dönebileceğini açıkladı.

Grubun stratejik yatırımlarla yurtdışı satış odaklı yoluna devam edeceğini ifade eden Erdemoğlu ile gruptaki dönüşüm ve yatırım hamlesini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap