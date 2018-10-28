Türkiye’yi polyesterde bölge üssü yapacağız
Sasa’da 1 milyar dolarlık yatırımı devreye almaya hazırlanan Erdemoğlu Holding, 7,5 milyar dolarlık yeni yatırımı için yer arıyor.
Yumurtalık ve Dörtyol’da arazi bakan Erdemoğlu Holding’in başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu yatırımın rafineriye dönebileceğini açıkladı.
Grubun stratejik yatırımlarla yurtdışı satış odaklı yoluna devam edeceğini ifade eden Erdemoğlu ile gruptaki dönüşüm ve yatırım hamlesini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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