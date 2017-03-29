Üretim ve ihracatta iddialı hedefler koyduk
Tofaş, 2016’da iç pazarda güçlü konumunu sürdürürken üretim ve ihracatta da rekorlar kırdı.
Bu yıl yatırımların tamamlanması ve yeni modellerin etkisiyle güçlü performansın devam etmesi bekleniyor.
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Bu yıl da iddialı hedefler koyduk.
383 bin adetlik üretimimizi 430-440 bin arasına, 280 bin adet olan ihracatımızı da 330-340 bine çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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