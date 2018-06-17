Uzlaşmayan AVM’leri protesto edip çıkıyoruz
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, kira konusunda uzlaşmaya yanaşmayan AVM’leri protesto ettiklerini ve mağazalarını kapattıklarını söylüyor.
Orakçıoğlu, başka markaların da kendilerini takip etmesini beklediklerini ifade ediyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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