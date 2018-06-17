Uzlaşmayan AVM’leri protesto edip çıkıyoruz

Haziran 17, 2018 0 Yorum 176 Okunma
Uzlaşmayan AVM’leri protesto edip çıkıyoruz

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, kira konusunda uzlaşmaya yanaşmayan AVM’leri protesto ettiklerini ve mağazalarını kapattıklarını söylüyor.

Orakçıoğlu, başka markaların da kendilerini takip etmesini beklediklerini ifade ediyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap