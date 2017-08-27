Vahşi sulamayı tamamen bitireceğiz
Temmuz ayındaki kabine revizyonu sonrasında göreve başlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ilk röportajını Ekonomist’e verdi.
Et fiyatlarının ateşini 2,5-3 ay içinde düşüreceklerini söyleyen Fakıbaba, “Uzun vadede ise ithalata gerek kalmayacak noktaya geleceğiz” diyor.
Fakıbaba, tarımda vahşi sulamayı tamamen bitirip kapalı sulamaya geçeceklerini de ifade ediyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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