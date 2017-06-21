Yabancı yatırımcı hukuku sorguluyor
Son yıllarda yaşananlar yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisini azalttı.
Milletlerarası Ticaret Odası Ticaret Hukuku Komisyonu Eşbaşkanı Prof. Dr. Ercüment Erdem, Türkiye’nin ‘saygın’ bir ekonomi olarak kalması için “hukukun üstünlüğü” ve “kuvvetler ayrılığı” gibi kavramlara önem vermesi gerektiğini söylüyor.
Erdem, “Yabancı yatırımcı hukuki gelişmeleri sorguluyor” diyor.
Ekonomist Dergisi olarak, Türk şirketlerinin küresel çapta satın alma ve birleşme performanslarını ve uluslararası sermayenin Türkiye’ye bakışını Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Ticaret Hukuku Komisyonu Eşbaşkanı Prof. Dr. Ercüment Erdem ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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