Yakında Bulgaristan’da üretime başlayacağız

Ekim 1, 2018 0 Yorum 391 Okunma
Yakında Bulgaristan’da üretime başlayacağız

Anadolu 500’ün üçüncüsü Sarkuysan, alanında Avrupa’nın en büyük üç şirketinden biri ve büyümesini sürdürüyor.

Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, “2018’in son çeyreğinde Sark Bulgaria ismiyle Bulgaristan’da üretime başlayacağız” diyor.

Hayrettin Çaycı ile kendilerine Anadolu 500’de üçüncülüğü getiren stratejileri ve gelecek hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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