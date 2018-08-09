Yatırımcılar vaat değil aksiyon görmek istiyor
Yüzde 15’i aşan enflasyon ve ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizi sonrasında 5 TL’nin üzerine çıkan dolar kuru, ekonomiye ilişkin endişeleri artırdı.
TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu, “Yatırımcı artık vaat değil, aksiyon görmek istiyor” diye konuşuyor.
Ekonomideki son gelişmeleri ve gelecek dönem beklentilerini TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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