Yatırımları tamamladık sıra hızlı büyümede
2017’de 2,3 milyar TL ciro yapan Altınmarka Grubu, beş yılda bunu 5,8 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor.
Son 10 yılda önemli yatırımlar yapan grubun yönetim kurulu üyesi Dilara Altınkılıç Kutmangil, artık büyümeye odaklandıklarını söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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