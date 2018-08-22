Yatırımları tamamladık sıra hızlı büyümede

Ağustos 22, 2018 0 Yorum 307 Okunma
Yatırımları tamamladık sıra hızlı büyümede

2017’de 2,3 milyar TL ciro yapan Altınmarka Grubu, beş yılda bunu 5,8 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Son 10 yılda önemli yatırımlar yapan grubun yönetim kurulu üyesi Dilara Altınkılıç Kutmangil, artık büyümeye odaklandıklarını söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap