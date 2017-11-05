Yatırımların meyvesini 2018’de toplayacağız

Kasım 5, 2017 0 Yorum 125 Okunma
Yatırımların meyvesini 2018’de toplayacağız

Yaşar Topluluğu, 2017’yi yüzde 15’lik büyüme ve 5,1 milyar TL’lik ciroyla kapatmaya hazırlanıyor.

Yaşar Holding icra Başkanı Mehmet Aktaş, “Son beş yılda 800 milyon TL’lik yatırım yaptık.

2018’i yatırımlarımızla gelen kapasiteleri en yüksek verimlilikte kullanacağımız bir yıl olarak planlıyoruz” diyor.

Aktaş, referandum sürecinde yaşanan gelişmeleri de “iletişim kazası” olarak yorumluyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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