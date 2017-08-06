Yatırımların meyvesini toplamaya başladık
3,8 milyar dolarla Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan Ford Otosan’ın yıllık satış geliri ise 6,1 milyar doları buluyor.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şu anda 2010-2014 döneminde yapılan 1,6 milyar dolarlık yatırımların hasat zamanı olduğunu söylüyor.
Yenigün, “Bu yıl satış, ihracat ve kârlılıkta en iyi dönemimiz olabilir. Şu ana kadarki gerçekleşmeler buna işaret ediyor” diyor.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ile sektörü, şirketin performansını ve yeni yatırımları konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında
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