Yatırımların meyvesini toplamaya başlayacağız

Ekim 1, 2017 0 Yorum 137 Okunma
Yatırımların meyvesini toplamaya başlayacağız

Yassı çelik üretiminde Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan Tosçelik, 3.8 milyar TL’ye ulaşan cirosuyla Anadolu 500’ün zirvesine oturdu.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2016’da yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamaya başlayacaklarını söylüyor.

Tosyalı, “Yakın dönemde hayalim olan ‘zırh çeliği’ üretimine de başlayacağız” diye konuşuyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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