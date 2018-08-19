Yeni ataklara karşı hazırlıklı durumdayız
Dövizdeki atakları spekülatif olarak tanımlayan Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, bunların her zaman olabileceğini ifade ediyor.
Erün, “Yeni ataklara hazırlıklıyız” diyor. Borç yapılandırma konusunda ise iyi niyetli şirketlerin yanında olduklarını söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Şirketlerden OKS'ye ve BES'e özel yeni ürünler
Sonraki haber Otomotivde küresel atak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?