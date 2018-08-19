Yeni ataklara karşı hazırlıklı durumdayız

Ağustos 19, 2018 0 Yorum 86 Okunma
Yeni ataklara karşı hazırlıklı durumdayız

Dövizdeki atakları spekülatif olarak tanımlayan Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, bunların her zaman olabileceğini ifade ediyor.

Erün, “Yeni ataklara hazırlıklıyız” diyor. Borç yapılandırma konusunda ise iyi niyetli şirketlerin yanında olduklarını söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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