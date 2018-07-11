Yeni dönemde hedefimiz Uzakdoğu pazarı olacak

Temmuz 11, 2018 0 Yorum 73 Okunma
Yeni dönemde hedefimiz Uzakdoğu pazarı olacak

2012’de üretim tesislerini yangında kaybeden Kayalar Kimya, küllerinden doğarak Avrupa’nın en büyük 25 boya ve yüzey kaplama şirketi arasına girdi.

Kayalar Kimya CEO’suErsin Kenan Kayalar, “Yeni dönemde Çin, Hindistan ve Vietnam’da büyüyeceğiz” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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