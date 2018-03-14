Yeni hedef pazarlarımız İngiltere ve ABD olacak
Silverline Ankastre, 100 bin metrekareyi geçen üretim alanıyla sektöründe Avrupa’nın en büyük oyuncularından.
Batıya açılmaya devam edeceklerini belirten Silverline Ankastre CEO’su Mustafa Laçin, “Yeni hedefimiz İngiltere ve ABD pazarları olacak” diyor.
Silverline Ankastre CEO’su Mustafa Laçin, yeni dönem hedeflerini Ekonomist’e anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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