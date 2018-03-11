Yeni yatırımla ciromuz 1 milyar Euro artacak
Kibar Holding, havacılık ve otomotiv için gövde metalleri üretmek amacıyla düğmeye bastı. Şirket, 800 milyon dolar yatırımla Sakarya Karasu’da bir fabrika kuracak. Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, “Yeni tesisimizle ciromuzu 1 milyar Euro artıracağız” diyor.
Otomotivden alüminyuma, enerjiden gıdaya pek çok sektörde önemli üretim ve ihracat başarılarına imza atan grup, yeni dönemde stratejik bir kararla kritik bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor.
Kibar Holding, havacılık, otomotiv ve gemi sanayi için gövde metalleri üretmek amacıyla düğmeye bastı. Şirket, bunun için 800 milyon dolar yatırımla Sakarya Karasu’da bir fabrika kuracak.
Biz de hem bu yeni yatırımın ayrıntılarını hem de yeni dönem hedeflerini Kibar Holding CEO’su Tamer Saka ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?