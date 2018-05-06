Yeni yatırımlarımızla büyümemiz hızlanacak
Yıldızlar Yatırım Holding, bu yıl orman ürünleri, gübre ve demir-çelik sektörlerinde yeni tesisler açmaya hazırlanıyor.
İki yıl içinde farklı ülkelerde yeni yatırım planları bulunan holding, cirosunu bu yıl yüzde 40-45, 2019’da ise yüzde 80 artırmayı hedefliyor.
Hakkı Yıldız, grubun büyüme planlarını Ekonomist’e anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında
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