Yeni yatırımlarımızla büyümemiz hızlanacak

Mayıs 6, 2018 0 Yorum 68 Okunma
Yeni yatırımlarımızla büyümemiz hızlanacak

Yıldızlar Yatırım Holding, bu yıl orman ürünleri, gübre ve demir-çelik sektörlerinde yeni tesisler açmaya hazırlanıyor.

İki yıl içinde farklı ülkelerde yeni yatırım planları bulunan holding, cirosunu bu yıl yüzde 40-45, 2019’da ise yüzde 80 artırmayı hedefliyor.

Hakkı Yıldız, grubun büyüme planlarını Ekonomist’e anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında



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