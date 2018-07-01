Yeni yatırımlarla ciromuz 5,5 milyar TL’ye çıkacak

Temmuz 1, 2018 0 Yorum 148 Okunma
Yeni yatırımlarla ciromuz 5,5 milyar TL’ye çıkacak

Astaş Holding, Beşiktaş ve Etiler’de planladığı 3,5 milyar TL’lik yatırımın yanı sıra Tersane İstanbul’da da otel ve rezidans yapacak.

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, yeni projelerle üç yılda 5,5 milyar TL ciro hedeflediklerini söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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