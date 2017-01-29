Yerli bir marka satın almayı planlıyoruz
Perakende sektöründe İpekyol, Twist ve Machka markalarıyla yer alan Ayaydın Miroglio Grubu, dördüncü bir markayı gruba katmak için görüşmeler yürütüyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, büyüme potansiyeline inandıkları yerli bir marka ile masada olduklarını söylüyor. Ayaydın, her şey yolunda giderse bu yıl satın alma işlemini tamamlayacaklarını ifade ediyor.
Ayaydın Miroglio Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, bu dönemin satın alma için uygun bir zaman olduğunu ve ortaklarının da Türkiye’ye inandıkları için böyle bir satın almayı çok istediklerini belirtiyor.
Yalçın Ayaydın, bu satın almanın detaylarını ve büyüme hedeflerini Ekonomist’e anlattı
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber 9 soru, 9 yanıt
Sonraki haber Referandum hesapları
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?