Bu yıl 7 milyar TL’lik 5 projeye başlıyoruz
İstanbul’da lüks konut projeleriyle öne çıkan DAP Yapı, yatırım atağına kalkıyor. Bu yıl 7 milyar TL’lik beş yeni projeye başlamaya hazırlanan şirket, ilk kez İstanbul dışına çıkıyor.
İzmir’de bir arazi satın aldıklarını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “İzmir’de karma bir proje planlıyoruz.
Ankara, Bursa ve Bodrum’da da arazi geliştirme çalışmalarımız sürüyor” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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