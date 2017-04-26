Bu yıl 7 milyar TL’lik 5 projeye başlıyoruz

Nisan 26, 2017 0 Yorum 216 Okunma
Bu yıl 7 milyar TL’lik 5 projeye başlıyoruz

İstanbul’da lüks konut projeleriyle öne çıkan DAP Yapı, yatırım atağına kalkıyor. Bu yıl 7 milyar TL’lik beş yeni projeye başlamaya hazırlanan şirket, ilk kez İstanbul dışına çıkıyor.

İzmir’de bir arazi satın aldıklarını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “İzmir’de karma bir proje planlıyoruz.

Ankara, Bursa ve Bodrum’da da arazi geliştirme çalışmalarımız sürüyor” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap