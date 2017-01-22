Bu yıl 70 adet yeni istasyon açacağız
Bin 500 istasyonu ve yüzde 17,7’lik pazar payı ile akaryakıt dağıtım sektörünün ikinci büyük oyuncusu olan Opet, bu yıl da büyümesini sürdürecek.
Bu yıl 70 yeni istasyon açmayı hedefleyen şirket, pazar payını da yüzde 18’lere taşıyacak.
Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, “2016’da ciromuz 20 milyar TL civarındaydı. Bu yıl pazarın üzerinde büyüme planlıyoruz. Ciro hedefimiz 25 milyar TL” diyor.
Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca ile Opet’in gelecek planlarını ve sektördeki gelişmeleri konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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