Bu yıl Balkanlar’da büyümeyi hedefliyoruz
Global Yatırım Holding’in bünyesinde bulunan Naturelgaz, özellikle CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) işinde büyüme hedefliyor.
Şirket bu yıl CNG’nin ağır taşıtlarda dizel yerine kullanılmasını yaygınlaştırmayı ve Balkanlar’da büyümeyi planlıyor.
Naturelgaz CEO’su Kanat Emiroğlu, “Türkiye’deki ağır vasıta araçların yüzde 50’si CNG’ye geçtiği takdirde cari açık yaklaşık 5 milyar TL düşer” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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