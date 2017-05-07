Bu yıl ciromuz yüzde 70 artacak
Tekfen, bu yıl ciroda rekor bir artışa imza atmaya hazırlanıyor. 2016’yı 4,7 milyar TL ciro ile kapatan grup, bu rakamı yüzde 70 artırarak bu yıl 7,5 milyar TL’yi aşmayı hedefliyor.
Katar, Azerbaycan ve Suudi Arabistan’da ihaleler üstlenerek 3,8 milyar dolarlık iş aldıklarını söyleyen Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili, kârlılıkta ise 450 milyon TL’ye ulaşacaklarını ifade ediyor.
Bu yıl 450 milyon TL kâr beklediklerini kaydeden Birgili, grubun 2017 hedeflerini Ekonomist’e anlattı.
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