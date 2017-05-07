Bu yıl ciromuz yüzde 70 artacak

Mayıs 7, 2017 0 Yorum 66 Okunma
Bu yıl ciromuz yüzde 70 artacak

Tekfen, bu yıl ciroda rekor bir artışa imza atmaya hazırlanıyor. 2016’yı 4,7 milyar TL ciro ile kapatan grup, bu rakamı yüzde 70 artırarak bu yıl 7,5 milyar TL’yi aşmayı hedefliyor.

Katar, Azerbaycan ve Suudi Arabistan’da ihaleler üstlenerek 3,8 milyar dolarlık iş aldıklarını söyleyen Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili, kârlılıkta ise 450 milyon TL’ye ulaşacaklarını ifade ediyor.

Bu yıl 450 milyon TL kâr beklediklerini kaydeden Birgili, grubun 2017 hedeflerini Ekonomist’e anlattı.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap