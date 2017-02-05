Bu yıl yatırıma 350 milyon dolar bütçe ayırdık

Şubat 5, 2017 0 Yorum 82 Okunma
Bu yıl yatırıma 350 milyon dolar bütçe ayırdık

Altınbaş Holding, 2017 yılına önemli yatırım kararlarıyla girdi. Grup, bu yıl sağlık, mücevher ve enerji sektörlerinde planladığı yatırımlara 350 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Ayrıca Kıbrıs’ta bir otel yatırımını da gündemine aldı. Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş, “Bu yıl yatırımlarla var olanları güçlendirme yılı olacak. Agresif bir büyüme yılı olmayacak” diye konuşuyor.

Ali Altınbaş, grubun hedeflerini ve yatırım planlarını Ekonomist’e anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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