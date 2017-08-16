Yılda 50 bin adet ticari araç kiralarız

Ağustos 16, 2017 0 Yorum 65 Okunma
Yılda 50 bin adet ticari araç kiralarız

Türkiye araç kiralama sektörü, son yıllarda hızlı bir büyüme içinde. Daha hızlı büyümek için de planlar yapıyor.

Bunun için ise gözler ticari araçlara dönmüş durumda. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı ve LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Ticari araçta 2010’dan bu yana kiralama yapamıyoruz.

Engeller kalkarsa yılda 50 bin ticari araç kiralarız” diyor.

Şöyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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