Yurtdışı projelere ağırlık vereceğiz
Üçüncü Havalimanı ve TANAP gibi projelerin taşıyıcısı olan Arkas Lojistik, Türkiye merkezli yurtdışı işlere ağırlık verecek.
Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, “2018’i 250 milyon dolar ciroyla kapatırız. 2019’da da yüzde 10-15 büyürüz” diyor.
2019’da Türkiye merkezli yurtdışı işlere ağırlık vermeyi planladıklarını belirten Göçmez, sorularımızı yanıtladı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber 17 kahve zinciri 253 girişimci arıyor
Sonraki haber Firmalar için 'acil durum' kalkanı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?