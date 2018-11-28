Yurtdışı projelere ağırlık vereceğiz

Kasım 28, 2018 0 Yorum 122 Okunma
Yurtdışı projelere ağırlık vereceğiz

Üçüncü Havalimanı ve TANAP gibi projelerin taşıyıcısı olan Arkas Lojistik, Türkiye merkezli yurtdışı işlere ağırlık verecek.

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, “2018’i 250 milyon dolar ciroyla kapatırız. 2019’da da yüzde 10-15 büyürüz” diyor.

2019’da Türkiye merkezli yurtdışı işlere ağırlık vermeyi planladıklarını belirten Göçmez, sorularımızı yanıtladı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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