Yurtdışına beyin göçü özgürlükle önlenebilir
Beyin göçü, önemli sorunlarımızdan biri. Bir süredir yurtdışına çıkmak isteyen profesyonel sayısında artış olduğu da biliniyor.
İnsan kaynakları ve tesis yönetimi şirketi Trenkwalder’ın CEO’su Oktay Erciyaz, beyin göçünün özgürlükle önlenebileceğini söylüyor.
Erciyaz, “Beyin göçünün önlenmesi için, özgürlüklerin daha fazla önemsendiği, katma değerli iş alanları olması gerekiyor” diyor.
Oktay Erciyaz ile Türkiye başta olmak üzere Avrupa’daki iş piyasasını, yeni döneme ilişkin trendleri, beyin göçünün nasıl önlenebileceği gibi konuları konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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