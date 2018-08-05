Yurtdışına Karadağ’dan açılmayı planlıyoruz

Ağustos 5, 2018 0 Yorum 388 Okunma
Yurtdışına Karadağ’dan açılmayı planlıyoruz

Sera Group, gayrimenkulde yurtdışına Karadağ’dan açılıyor.

Şirket, 50 milyon Euro bütçeyle Karadağ’da otel ve rezidans inşa etmeye hazırlanıyor.

Sera Group CEO’su Ozan Şener, hedeflerinin buradan Avrupa’nın farklı kentlerine de açılmak olduğunu söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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