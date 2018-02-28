Yurtdışında beş yılda 55 mağaza açacağız

Şubat 28, 2018 0 Yorum 68 Okunma
Yurtdışında beş yılda 55 mağaza açacağız

İnci Deri, yurtdışında mağazalaşma atağına kalkıyor.

Türkiye’de 99, yurtdışında 5 mağazaları olduğunu belirten İnci Deri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Kızıltaş, “Yeni dönemde yurtdışında büyüyeceğiz.

Beş yılda 60 yurtdışı mağazaya ulaşacağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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