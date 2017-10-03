Yurtdışında bir şirket satın almak üzereyiz
Son iki yıldır Anadolu 500’ün zirvesinde yer alan Tiryaki Agro, 3 milyar 253 milyon TL net satışıyla bu yıl ikinci oldu. Tiryaki Holding CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, 2016’da yaşanan zorluklara rağmen yurtdışı pazarlardaki paylarını artırdıklarını söylüyor.
Tiryakioğlu, “2017 yılına da iyi başladık. Dağıtım ağını güçlendirmek için yurtdışında bir şirket alımını da tamamlamak üzereyiz” diyor.
Tiryaki Holding CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, şirketin yatırım ve büyüme planlarını Ekonomist’e anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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