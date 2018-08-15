Yurtdışında yatırıma ağırlık vereceğiz
Bugün 200 mağazaya ulaşan Karaca Grup, rotasını yurtdışına kırmaya karar verdi.
Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, Polonya, Romanya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere yoğunlaştıklarını söylüyor.
Şirketin bu yılki ciro hedefi 1,4 milyar TL’yi buluyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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