1 milyar $ cirolu bir şirket olmak istiyoruz
Türkiye’nin en büyük yerli sistem entegratörü KoçSistem, yeniden yapılanmaya giderek teknoloji şirketine dönüşme yolunda adımlar atıyor.
KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Geliştirdiğimiz ürünlerin yurtdışında satılmasını hedefliyoruz.
Önümüzdeki beş yıllık dönemde beş ülkede ofis açmayı planlıyoruz” diyor. Akarca, hedeflerinin 1 milyar dolar cirolu bir şirket olmak olduğunu söylüyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Proline'dan yeni işbirliği
Sonraki haber Faktoring 2017'de atağa geçti
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?