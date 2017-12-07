1 milyar $ cirolu bir şirket olmak istiyoruz

Aralık 7, 2017 0 Yorum 116 Okunma
1 milyar $ cirolu bir şirket olmak istiyoruz

Türkiye’nin en büyük yerli sistem entegratörü KoçSistem, yeniden yapılanmaya giderek teknoloji şirketine dönüşme yolunda adımlar atıyor.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Geliştirdiğimiz ürünlerin yurtdışında satılmasını hedefliyoruz.

Önümüzdeki beş yıllık dönemde beş ülkede ofis açmayı planlıyoruz” diyor. Akarca, hedeflerinin 1 milyar dolar cirolu bir şirket olmak olduğunu söylüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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