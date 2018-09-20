1 milyon doları aşan yatırımı nasıl çektiler?

Eylül 20, 2018 0 Yorum 979 Okunma
1 milyon doları aşan yatırımı nasıl çektiler?

Start up ekosistemi, son yıllarda hareketlendi.

Genç girişimciler, iş fikirlerini yaşama geçirmek için melek yatırımcıları ikna etme uğraşında.

Kimileri yatırımcı bulmakta zorlanırken, kimileri ikinci, üçüncü turlarla 10 milyonlarca dolarlık yatırım aldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap