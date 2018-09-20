1 milyon doları aşan yatırımı nasıl çektiler?
Start up ekosistemi, son yıllarda hareketlendi.
Genç girişimciler, iş fikirlerini yaşama geçirmek için melek yatırımcıları ikna etme uğraşında.
Kimileri yatırımcı bulmakta zorlanırken, kimileri ikinci, üçüncü turlarla 10 milyonlarca dolarlık yatırım aldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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