5G ve ortak altyapı odak noktası olacak
Telekom pazarının büyüklüğü 2015’te 15,4 milyar dolardan 14,4 milyar dolara düşmüştü. 2016’da toparlanmanın görüldüğü sektörde 16 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşıldı.
Bu ivmede 4,5G teknolojisinin başlaması etkili oldu. 2017 yılı için beklenti 16,5 milyar dolar civarında bir pazara ulaşılacağı yönünde.
Fiberde ortak altyapıya geçilmesi ve 5G hazırlıkları ise 2017’nin önemli gündem maddeleri olarak görülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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