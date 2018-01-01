5G’ye geçmek için hazırlıklar başlıyor
Telekom sektörünün büyüklüğünün 2017’de yüzde 10 artışla 50 milyar TL’yi bulduğu tahmin ediliyor.
2018’de dolar bazında gerileme ama TL bazında artış bekleniyor.
Sektörde 4,5G’nin getirdiği hareketlilik sürerken, şirketler 5G hazırlıkları ve fiber yatırımlarla yeni teknolojilere odaklanmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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