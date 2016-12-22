‘Akıllanan’ cihazlar artık her yere giriyor
2016’nın sonuna doğru yaklaşılırken yurtdışında ve yurtiçinde yeni ürünlerin tanıtımları da hızlandı.
Özellikle internet bağlantısı ile ‘akıllanan’ teknolojiler her alanda ön plana çıkıyor. Akıllı cihazlar özellikleriyle hayatımızı daha da kolaylaştırmaya aday görünüyor.
Akıllı anahtarlık, akıllı ev asistanı ve akıllı valizin de aralarında olduğu sekiz yeni ürün pazara sunulmuş bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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