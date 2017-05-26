Akıllı cihazlar artık her yerde!

Mayıs 26, 2017 0 Yorum 67 Okunma
Akıllı cihazlar artık her yerde!

İnternet bağlantılı cihazların artmasıyla birlikte neredeyse tüm nesneler ‘akıllanıyor’.

Uyku ve hareketinizi takip eden akıllı banttan kaybolunca bulabildiğiniz akıllı kaleme, çocukları tanıyıp onlarla konuşabilen akıllı oyuncağa kadar birçok yeni ürün bunlar arasında yer alıyor.

Bu hafta tanıtmak için derlediğimiz sekiz yeni teknolojik üründe de internet bağlantısı öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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