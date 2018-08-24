Akıllı telefon pazarı kur artışıyla daralıyor
Döviz kurlarındaki artış akıllı cep telefonu satışlarını da olumsuz etkiliyor.
Pazarda daralma beklenirken telefon üreticileri bu durumu fiyatlara yansıtmamak için çabalıyor.
2017 yılında 11,4 milyon adet olan akıllı telefon satışının bu yıl 10,6 milyona gerilemesi bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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