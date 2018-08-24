Akıllı telefon pazarı kur artışıyla daralıyor

Ağustos 24, 2018 0 Yorum 126 Okunma
Akıllı telefon pazarı kur artışıyla daralıyor

Döviz kurlarındaki artış akıllı cep telefonu satışlarını da olumsuz etkiliyor.

Pazarda daralma beklenirken telefon üreticileri bu durumu fiyatlara yansıtmamak için çabalıyor.

2017 yılında 11,4 milyon adet olan akıllı telefon satışının bu yıl 10,6 milyona gerilemesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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