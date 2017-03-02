Akıllı telefonda yerliler atağa geçti

Mart 2, 2017 0 Yorum 52 Okunma
Akıllı telefonda yerliler atağa geçti

Türkiye telefon pazarında yapılan satışların yüzde 95’i akıllı telefonlardan oluşuyor. 2015’te 14,5 milyon adet olan akıllı telefon satışı geçen yıl epey kayıp yaşayarak 12 milyon adede düştü.

Türkiye pazarında yüzde 41 pazar payıyla Samsung liderliğini korurken onu Apple ve General Mobile takip ediyor.

Pazar paylarında Vestel ve Casper gibi yerli oyuncuların atağı olduğu görülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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