AR-GE merkezinde patlama yaşanıyor!

Mayıs 25, 2017 0 Yorum 15 Okunma
AR-GE merkezinde patlama yaşanıyor!

2008 yılında 20 firma AR-GE merkezi belgesine sahipken, 2016’da bu sayı 335’e yükseldi.

2017’nin geride bıraktığımız döneminde ise bir rekor gerçekleşti ve 135 firma daha belge aldı.

Bugün AR-GE merkezi belgesine sahip firma sayısı 470’e ulaşmış durumda. Üstelik bu sayı daha da artacak gibi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AR-GE merkezi sayısını yıl sonunda bine çıkarmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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