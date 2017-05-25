AR-GE merkezinde patlama yaşanıyor!
2008 yılında 20 firma AR-GE merkezi belgesine sahipken, 2016’da bu sayı 335’e yükseldi.
2017’nin geride bıraktığımız döneminde ise bir rekor gerçekleşti ve 135 firma daha belge aldı.
Bugün AR-GE merkezi belgesine sahip firma sayısı 470’e ulaşmış durumda. Üstelik bu sayı daha da artacak gibi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AR-GE merkezi sayısını yıl sonunda bine çıkarmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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