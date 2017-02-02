Arçelik dört alanda teknoloji geliştirecek
Arçelik, geçen yıl İTÜ Teknokent’te bir inovasyon merkezi kurmuştu.
Bu merkezde, belirlediği dört alan olan ödeme sistemleri, medikal teknolojiler, akıllı ev ve video analitik sistemlerinde yeni ürünler geliştirmeyi hedefliyor.
Geliştirdiği yeni teknolojileri ise global pazarlara ihraç etmeyi planlıyor.
AR-GE harcamalarını her yıl yüzde 15 artıran şirketin 13 adet de AR-GE Merkezi var.
Haberin ayrıntılarını Ekonomist’in bu haftaki sayısında okuyabilirsiniz.
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