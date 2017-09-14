Bankaların geleceği teknoloji dönüşümüne bağlı!
Bankalar, inovatif ürün ve hizmetler sunabilmek amacıyla finans teknolojilerinden giderek daha fazla yararlanıyor.
Çünkü günümüzün gelişen teknolojisi sektörü dönüşüme zorluyor.
Bankacılık sektörü, her yıl müşteri verisini anlamlandırmak ve aksiyon alabilmek için 10 milyar dolar harcıyor.
ThoughtWorks’e göre bu dönüşümü yapmayan bankalar hayatta kalamayacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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