Bankaların son gözdesi ’sosyal ödeme’ oldu

Haziran 22, 2017 0 Yorum 120 Okunma
Bankaların son gözdesi ’sosyal ödeme’ oldu

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden para transferiyle ödeme yöntemi son dönemde giderek artıyor.

Şirketler bu alanda kendi çözümlerini üretirken, bankaların da hem kendi geliştirdikleri çözümler hem de diğer kurumlarla yaptıkları işbirlikleri dikkat çekiyor.

Ödeme yöntemlerinin çeşitlenmesi için yatırım yapan bankalar, arka arkaya ‘sosyal ödeme’ çözümlerini sunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap