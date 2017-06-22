Bankaların son gözdesi ’sosyal ödeme’ oldu
Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden para transferiyle ödeme yöntemi son dönemde giderek artıyor.
Şirketler bu alanda kendi çözümlerini üretirken, bankaların da hem kendi geliştirdikleri çözümler hem de diğer kurumlarla yaptıkları işbirlikleri dikkat çekiyor.
Ödeme yöntemlerinin çeşitlenmesi için yatırım yapan bankalar, arka arkaya ‘sosyal ödeme’ çözümlerini sunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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