Canlı mobil yarışmalar reklam mecrası oluyor

Kasım 1, 2018 0 Yorum 166 Okunma
Canlı mobil yarışmalar reklam mecrası oluyor

Son dönemde binlerce kişi canlı, mobil, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmalarına katılıyor.

Hadi’nin ardından farklı girişimcilerin yarışmaları geldi.

Son olarak Türk Telekom eleq’i lanse etti. Reklamverenler de bu alanı mecra olarak kullanmaya başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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