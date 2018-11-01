Canlı mobil yarışmalar reklam mecrası oluyor
Son dönemde binlerce kişi canlı, mobil, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmalarına katılıyor.
Hadi’nin ardından farklı girişimcilerin yarışmaları geldi.
Son olarak Türk Telekom eleq’i lanse etti. Reklamverenler de bu alanı mecra olarak kullanmaya başladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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