Dijital dönüşümde yol haritası nasıl olmalı?
Şirketler dijitalleşmenin getirdiği dönüşümün iş süreçlerine adapte edilmesi gereken bir döneme girdi. Herkes bunun farkında ama sadece bazıları harekete geçti.
Geç kalanlar rekabette geri kalacak. Peki dijital dönüşümde stratejiler nasıl oluşturulmalı? İş dünyasının son yıllarda en sıcak gündemlerinden biri dijital dönüşüm.
Gerek global anlamda gerekse Türkiye özelinde, dijitalleşmenin getirdiği ‘yıkıcı etki’ şirketleri dönüşüme zorluyor.
Bu konuda birçok şirket hazırlık sürecine başlamışken bazıları henüz emekleme aşamasında. Ancak artık herkes dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunun farkında.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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