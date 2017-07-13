Dijital müzik, fizikseli geçti!

Temmuz 13, 2017 0 Yorum 63 Okunma
Dijital müzik, fizikseli geçti!

Dijitalleşmenin birçok alanda yarattığı dönüşüm, müzik sektöründe de yaşanıyor.

Dünyada dijital müzik satışları geçen yıl ilk defa fiziksel satışları geçti. Dijital müzik satışları Türkiye’de de hızla artıyor.

Türkiye’de global şirketlerin dijital müzik platformlarının yanı sıra yerli uygulamalar da bulunuyor.

Platformlar arasındaki rekabet artarken, kullanım oranları da giderek yükseliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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