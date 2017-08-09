Dijital seyahat asistanı Piri ile tanışın
Cep telefonunuzu gerçek bir şehir rehberine dönüştüren Piri uygulamasını mercek altına aldık!
Artık ihtiyacımız olan her türlü bilgiyi cep telefonlarımızdan öğrenebiliyoruz. Her an yanımızda olan cep telefonları sadece bir iletişim aracı olarak kullanılmıyor. Yeri geliyor cebimizden alışveriş yapıyoruz, yeri geliyor bankacılık işlemlerimizi, kredi başvurularımızı onlarla hızlı ve pratik bir şekilde yapıyoruz. Hatta onları bir ödeme aracı olarak kullanıyoruz.
Bu incelememizde sizlerle, İş Bankası’nın desteğiyle geliştirilen tarafından geliştirilen ve cep telefonumuzu bir şehir rehberine dönüştüren Piri uygulamasını mercek altına alacağız. Kısaca söylemek gerekirse, Piri Sesli Yürüyüş Turu Uygulaması, cebinizdeki tur rehberiniz.
Profesyonel rehberler
İş Bankası, ülkemizin kültürel varlıklarının hikâyeleri ile birlikte tanıtılarak kalıcı olmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflemiş. Bu amaçla oldukça inovatif bir çözüm olan teknoloji girişimi Piri’ye destek vererek örnek bir stratejik ortaklığa imza atmış. Piri, şehrin hikâyelerini en iyi rehberlerin anlatımıyla dinleyerek gezmenizi sağlıyor. Android ve iOS platformları için geliştirilen Piri’de şu an 7 adet İstanbul 5 adet Anadolu ve 4 adet yurtdışı turu bulunuyor. İş Bankası Maximum Kart sahipleri, Maximum sponsorluğundaki Piri turlarını ücretsiz olarak satın alabiliyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar, Fener-Balat, Boğaz, Karaköy, Tarihi Yarımada, Cihangir-Çukurcuma ve Galata-Beyoğlu’nu kapsayan İstanbul turlarını Türkiye’nin en çok seyahat eden rehberi Saffet Emre Tonguç‘un anlatımıyla gezebiliyorlar. Edirne, Kars, Kapadokya ve Konya turlarını ise Anadolu bilgesi olarak anılan tarihçi Ali Canip Olgunlu‘nun anlatımıyla deneyimleyebiliyor.
Piri’yi cep telefonunuza yükledikten sonra uygulama içerisinde ana menüde Türkiye’de ve Avrupa’da birçok yeri tanıtan turları görüp hangi turu yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Turların üzerine dokunduğunuzda, sizi zengin bir içerik bekliyor. Turun açıklamasını, süresini, başlangıç noktasının bulunduğunuz noktaya ne kadar uzak olduğunu öğrenebiliyor, dilerseniz tur rotasını harita üzerinde ayrıntıları ile görebiliyorsunuz. Seçtiğiniz tur üzerindeki ilgi çekici dinlenme noktaları da tur rehberinin önerileri arasında yer alıyor. Tur kapsamında şehrin hikâyelerinin yanı sıra, o şehirle özdeşleşmiş yeme-içme mekânlarına ilişkin önerilere de yer veriliyor. Turu yapan kullanıcılar, diledikleri zaman ara verip, önerilen bu mekânlarda dinlenebiliyorlar. Yükle’ye tıkladıktan sonra kolayca üyeliğinizi başlatabiliyorsunuz. Dilerseniz, uygulamaya Facebook veya Hızlı Giriş ile giriş yapmanız da mümkün. Şunu da özellikle belirtelim, Maximum Kart sahipleri Piri uygulaması içerisindeki Anadolu ve İstanbul turlarını ücretsiz olarak cep telefonlarına indirebiliyor ve kullanabiliyorlar.
Mutlaka denemeli
Yaşadığımız veya seyahat için gittiğimiz şehirler, binalarında, sokaklarında, meydanlarında hiç bilmediğimiz hikâyeler saklıyor. Bu yerlerin önünden çoğu kez farkına varmadan geçip gidiyor, bazen de sadece bir Instagram fotoğrafı çekip yolumuza devam ediyoruz. Oysa şehrin binalarını, sokaklarını, meydanlarını hikâyeleri ile canlandıran ve şehrin bize anlattıklarını dinleyebilmenizi sağlayan Piri gibi uygulamalar, dijital deneyiminizi çok daha doyurucu ve keyifli bir hale getiriyor.
İş Bankası’nın desteğiyle geliştirilen ve Maximum kart kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan Piri Sesli Yürüyüş Turu Uygulaması, bu alandaki en kapsamlı ve kaliteli örnek. Testimizde de gördüğünüz gibi uygulamanın kullanımı son derece kolay… Üstelik içerdiği bilgi dağarcığı açısından bakıldığında son derece doyurucu ve kaliteli bir içerikle karşımıza çıkıyor. Aldığımız bilgilere göre içerik belli aralıklarla güncellenecek ve yeni turlar eklenecek. Ayrıca şu anda 4 yurtdışı turu da Piri uygulamasında kullanıcılarıyla buluştu, çok yakında da farklı dil seçenekleriyle karşımıza çıkacak. Piri’yi, profesyonel bir tur rehberi eşliğinde keyifli ve gizemli bilgilerle dolu geziler yapmak isteyen herkese öneriyoruz.
Bu bir ilandır.
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