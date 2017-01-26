Dizi ve filmlerde online rekabeti

Ocak 26, 2017 0 Yorum 35 Okunma
Dizi ve filmlerde online rekabeti

Dijitalleşme, TV ve sinema izleme şeklini de dönüştürdü.

Daha önce internetten korsan olarak izlenen TV dizileri, sinema filmleri ve programlar, büyük grupların bu alana girmesiyle artık yasal platformlarda yayınlanıyor.

Netflix, Amazon ve MUBI gibi uluslararası şirketler Türkiye pazarına girdi.

Doğan Grubu ile Doğuş Grubu’nun da bu alana yatırım yapmasıyla rekabet giderek artmaya başladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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