Dolar PC pazarın da büyümeyi zorluyor

Ekim 11, 2018 0 Yorum 159 Okunma
Dolar PC pazarın da büyümeyi zorluyor

Yüzde 2,5 büyüme kaydedip 810 bin adet satışa ulaşan Türkiye PC pazarı için ikinci yarı beklentileri pek parlak değil.

Kurun dalgalı seyri, ithalata dayalı sektörü fiyat artışına zorladı.

Oyun ve mobil kanalı büyürken, toplam pazarın 2 milyonun altında kalması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap