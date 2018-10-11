Dolar PC pazarın da büyümeyi zorluyor
Yüzde 2,5 büyüme kaydedip 810 bin adet satışa ulaşan Türkiye PC pazarı için ikinci yarı beklentileri pek parlak değil.
Kurun dalgalı seyri, ithalata dayalı sektörü fiyat artışına zorladı.
Oyun ve mobil kanalı büyürken, toplam pazarın 2 milyonun altında kalması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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